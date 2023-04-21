Велосипедиста жестко сбили на набережной в Петрозаводске (ВИДЕО)

Серьезная авария с участием велосипедиста произошла на набережной Варкауса.

ДТП произошло 18 июня в 21.14 на набережной Варкауса, в районе перекрестка с улицей Мурманская.

Легковой автомобиль сбил велосипедиста, который, спешившись, пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара пострадавший отлетел от перехода на несколько метров.

На месте работали скорая и сотрудники ДПС.

Видео инцидента, попавшее на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», было опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».