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Новости. Общество
14:39, 23 Марта 2018

Стало известно, кто в Карелии может рассчитывать на пересчет зарплаты с "северными"

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Управление труда и занятости Карелии дало пояснения к определению Конституционного суда РФ о том, кто может рассчитывать на перерасчет зарплаты с учетом новой формулы начисления "северных" надбавок.

Пояснение касается решения Конституционного суда РФ, вынесенного 7 декабря 2017 года и определения суда от 28 февраля 2018 года.

Согласно постановлению Конституционного суда от 7 декабря, "северные" и районные коэффициенты к зарплатам жителей северных регионов должны начисляться по новой формуле.

Раньше коэффициенты включали в состав минимального размера оплаты труда. Конституционный суд предписал начислять коэффициенты сверх МРОТ.

Это решение вызвало волну судебных исков от работников организаций, которые потребовали сделать им перерасчет зарплаты за весь 2017 год. Такие иски были поданы и в Карелии.

Министерство труда и социальной защиты РФ обратилось в Конституционный суд с просьбой разъяснить, обязаны ли работодатели сделать перерасчет зарплаты по новой формуле за весь 2017 год.

В ответ на это обращение Конституционный суд вынес определение, согласно которому, если иски находились на рассмотрении судов по состоянию на 7 декабря 2017 года, и решения по ним не были приняты или не вступили в силу к этой дате, то суды обязаны их удовлетворить.

Могут ли рассчитывать на перерасчет остальные заявители, которые обратились в суд после 7 декабря, Конституционный суд не пояснил.

Ответ на этот вопрос дали в Управлении труда и занятости республики, читайте его в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dim
2018-03-23 15:05:39
Не надо верить комментариям государственного органа, заинтересованного в невыплате гражданам заработанных денег. Конституционный суд никогда не устанавливал какую-то формулу - это не входит в его полномочия. КС РФ в рамках своих полномочий проверил на соответствие Конституции применение работодателями правовых норм и принял решение, что "северные" должны начисляться сверх МРОТ. Из этого следует, что те работодатели, которые этого не делали, поступили незаконно. Поэтому, если кто-то считает, что их права нарушены, смело идите в суд - суд рассудит)))
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