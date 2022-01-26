Стало известно, почему самолет с министром энергетики России на борту не мог приземлиться в Карелии

Самолет с министром энергетики России на борту 25 января больше часа не мог приземлиться в аэропорту «Петрозаводск».

Как мы ранее сообщали, 25 января в Карелии с рабочим визитом побывали министр энергетики России Николай Шульгинов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. В этот день, вылетевший заказным рейсом из Москвы с высокими гостями и сопровождавшими их лицами, самолет «Эмбрайер» должен был приземлиться в аэропорту «Петрозаводск» в 11.10. Однако он смог это сделать только спустя час с лишним.

Как рассказал «Столице на Онего» руководитель аэропорта «Петрозаводск» Михаил Степанов, незадолго до запланированного времени приземления «Эмбрайера», в районе аэропорта неожиданно «случился мощный снежный заряд».

«Минут за 15 снега выпало так много, что коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, который мы сразу же проверили, перестал соответствовать требованиям безопасности, — рассказал Михаил Степанов. — И поскольку в случае приземления в таких сложных условиях самолет мог выкатиться за пределы полосы, командир воздушного судна принял правильное решение дождаться, когда ее очистят от обильной снежной массы».

В ожидании, когда наземные службы бесовецкого авиаполка очистят полосу от снега, самолет час с небольшим кружил над аэродромом и благополучно приземлился уже в 12.20. Произошедшее Михаил Степанов назвал «рядовым случаем», которые периодически случаются в авиации.

Несмотря на задержку с приземлением самолета, министр энергетики России Николай Шульгинов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин до своего возвращения в этот же день в Москву вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым успели запустить новую энергомагистраль, которая связывает три региона — Карелию, Мурманскую и Ленинградскую область. Это — вторая часть Кольско-Карельского транзита, — сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.