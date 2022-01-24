Министр энергетики России приехал в Карелию

В Петрозаводск с рабочим визитом приехал министр энергетики России Николай Шульгинов.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. Повод для визита – запуск новой энергомагистрали.

"Сегодня мы запускаем новую энергомагистраль, которая связывает три региона – Карелию, Мурманскую и Ленинградскую области. Это вторая цепь Кольско-Карельского транзита", - пишет руководитель республики.

Ранее Артур Парфенчиков разбирался с энергетиками в причинах 250 аварий, которые испортили новогодние праздники многим жителям республики.