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Министр энергетики России приехал в Карелию

Новости. Общество
13:53, 25 Января 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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В Петрозаводск с рабочим визитом приехал министр энергетики России Николай Шульгинов.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. Повод для визита – запуск новой энергомагистрали.

"Сегодня мы запускаем новую энергомагистраль, которая связывает три региона – Карелию, Мурманскую и Ленинградскую области. Это вторая цепь Кольско-Карельского транзита", - пишет руководитель республики.

Ранее Артур Парфенчиков разбирался с энергетиками в причинах 250 аварий, которые испортили новогодние праздники многим жителям республики.

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Комментарии

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норкимо
2022-01-25 15:39:53
и что?
кир
2022-01-25 14:05:18
Приветствуем пуск.
Саныч
2022-01-25 14:05:09
Господин Мегавольт прибыть изволили.
Гость
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