В Карелии произошло 250 аварий на электрических сетях в новогодние праздники

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минстрою республики совместно с энергетиками разработать конкретные меры, которые позволят снизить количество аварий и длительность их устранения.

В минувший понедельник Артур Парфенчиков разбирался с энергетиками в причинах аварий, которые испортили новогодние праздники многим жителям республики. По словам руководителя региона, за неполных две недели произошло 250 аварий,из них 183 – на сетях Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

«Да, мы все понимаем, что аварии на электросетях случаются и по объективным причинам. Но, во-первых, нынешнюю зиму трудно назвать аномальной – нормальная снежная зима, на севере все-таки живем. А во-вторых, зачастую не соблюдаются сроки устранения аварий. Например, электроснабжение поселка Верхние Важины возобновили только через 38 часов после отключения. Почти столько же пришлось ждать жителям поселка Новое Машезеро в Беломорском районе», - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии считает также серьезной проблемой недостаточное оповещение жителей об авариях. В результате люди, оставшиеся без света, и главы муниципалитетов зачастую не могут выяснить, как надолго пропало электричество, ведутся ли ремонтные работы.

«Об этом прямо сказал руководителям компаний, в том числе исполняющему обязанности генерального директора Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Александру Шадрину. Плохо налажено информирование и в энергокомпании РЖД. Вопрос будем поднимать на встрече с Министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым – завтра он приезжает в Карелию», - заявил руководитель региона.

По итогам совещания Парфенчиков поручил Минстрою совместно с энергетиками до 15 февраля разработать конкретные меры, которые позволят снизить количество аварий и длительность их устранения.

«Также совместно с муниципалитетами будем решать вопрос передачи на обслуживание в энергокомпании сетей садоводческих кооперативов. Иногда именно они из-за своего неудовлетворительного состояния становятся причиной отключения света не только в самих СНТ, но и в соседних поселках», - пишет глава Карелии.