Выяснили, сколько Карелия тратит на вызовы скорой помощи

Страховщики рассказали, во что обходятся вызовы скорой медицинской помощи.
За четыре месяца скорая помощь выезжала 53 698 раз, сообщили в паблике «ТФОМС РК».
Общая стоимость выездов составила 296,4 млн рублей.
В частности, 9 818 раз выезжала неотложная скорая медпомощь, на сумму 59,2 млн рублей.
Экстренная скорая выезжала 39 639 раз. Стоимость работы медиков составила 216,4 млн рублей.
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