Врачи рассказали о состоянии упавшей с 7 этажа в Петрозаводске женщины

На Древлянке выпала из окна пенсионерка.

Женщина, выпавшая в воскресенье, 17 декабря, из окна 7 этажа на Древлянке, осталась жива, но находится в тяжелом состоянии. Об этом «Столице на Онего» рассказали в Минздраве Карелии.

«Состояние тяжелое, находится в реанимации», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в Минздраве уточнили возраст женщины — ей оказалось 59 лет.

Напомним, инцидент произошел в 11.41 утра в воскресенье в доме, расположенном в проезде Баскова в Петрозаводске. Из окна 7-го этажа выпала женщина. Несмотря на высоту падения, пострадавшая осталась жива, ее госпитализировали.