Женщина упала с 7 этажа в Петрозаводске

Новое происшествие случилось на Древлянке.
Страшное происшествие случилось в Петрозаводске в воскресенье, 17 декабря, на Древлянке.
С 7 этажа одного из домов по проезду Владимира Баскова выпала женщина. Очевидцы вызвали спасателей в 11.41 утра.
Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, женщина, упавшая с сугроб, была жива. Вместе с медиками ее транспортировали в РБ СЭМП (БСМП). Подробности инцидента уточняются.
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