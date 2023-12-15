Женщина упала с 7 этажа в Петрозаводске

Новое происшествие случилось на Древлянке.

Страшное происшествие случилось в Петрозаводске в воскресенье, 17 декабря, на Древлянке.

С 7 этажа одного из домов по проезду Владимира Баскова выпала женщина. Очевидцы вызвали спасателей в 11.41 утра.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, женщина, упавшая с сугроб, была жива. Вместе с медиками ее транспортировали в РБ СЭМП (БСМП). Подробности инцидента уточняются.