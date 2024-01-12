Стало известно, в каких российских компаниях больше всего не хватает сотрудников

Свыше 4/5 компания в России испытывают кадровый голод.

86% компаний жалуются на нехватку кадров, показал опрос информационного сервиса Superjob, проведенный среди кадровых служб 1000 предприятий и организаций. Об этом пишет Коммерсантъ.

В крупном бизнесе дефицит персонала ощутимее, чем в мелких (89% против 85%). Если брать отдельные сферы деятельности, чаще всего о кадровом голоде говорили представители транспортно-логистических компаний и промышленники.

В логистике не хватает водителей и складских рабочих. На производстве и в строительстве — квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников. В продажах — нехватка линейного торгового персонала, грузчиков, комплектовщиков. В сфере услуг — мастеров и рабочих автосервисов, разнорабочих. В финансах — менеджеров по продажам и работе с клиентами. В IT-секторе — программистов, продактов и девопсов.