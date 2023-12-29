Промышленности Карелии в этом году понадобятся 2 тыс. специалистов

Ключевые работодатели – литейный завод «Петрозаводскмаш», Онежский судостроительный завод и «Карельский окатыш».

По оценке главы республики Артура Парфенчикова, в этом году промышленности Карелии понадобится более двух тысяч специалистов.



Ключевые работодатели — литейный завод «Петрозаводскмаш», Онежский судостроительно-судоремонтный завод, «Карельский окатыш» и другие.



«В ближайшие годы увеличится потребность в специалистах для обрабатывающих производств, добыче полезных ископаемых — значимость этих отраслей для экономики региона постоянно растет», — заявил Парфенчиков в соцсети.



По его словам, в республике в целом растет потребность в квалифицированных кадрах для предприятий.



«В отличие от российской тенденции перетекания занятости в сферу услуг, мы отмечаем рост доли занятых именно на производстве. А это говорит о подъеме реального сектора экономики республики», — отметил чиновник.



Как отметил глава региона, в 2023 году профобучение по запросам работодателей прошли более 1,8 тысячи жителей Карелии.