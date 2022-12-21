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Стало известно, в каком случае туристы не получат выплаты по страховке

Новости. Общество
20:30, 21 Декабря 2022
фото: events-vl.ru

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В зимние праздники переломы, растяжения, вывихи, ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования путешествующих.

Туристы со страховым полисом путешественника не получают выплаты, если травмируются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, кроме того, путешественникам не стоит заниматься самолечением, рассказали РИА Новости страховщики «АльфаСтрахования».

«В зимние праздники переломы, растяжения, вывихи, ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования путешествующих после простудных и вирусных заболеваний», — сказали в компании страховщика.

«Страховым случаем не признается травма или заболевание, полученные в состоянии наркотического — либо алкогольного опьянения», — в то же время предупреждают страховые эксперты об исключениях из страховых случаев.

Они обратили внимание, что также во время путешествия нельзя заниматься самолечением, тянуть с посещением врача в случае болезни.

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