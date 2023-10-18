Статистики назвали средний возраст населения Карелии

В Карелиястате рассказали, кого в республике больше — мужчин или женщин.

Специалисты Карелиястата привели информацию о составе населения республики на 1 января 2023 года.

Средний возраст населения республики составил 42,7 года. Дети в возрасте до 18 лет составили 19,3% населения Карелии, пожилые люди 65 лет и старше — 18,9%.

В республике оказалось больше женщин, чем мужчин — 55,2% против 44,8%. На 1000 мужчин приходится 1230 женщин.

Лица трудоспособного возраста в Карелии составили 54,8% населения. При этом жителей старше трудоспособного возраста в Карелии, чем детей — 28% против 17,2%.