Более 5 миллионов рублей задолжали предприятия Карелии своим работникам

В Карелиястате обновили данные по долгам.
Статистики привели обновленные данные, фиксирующие задолженность по заработной плате на предприятиях республики. На 1 января 2024 года эта сумма составила 5 миллионов 136 тысяч рублей.
Следует учесть, что вся зафиксированная задолженность относится к предприятиям в сфере добычи полезных ископаемых и была сделана в 2021 году и ранее.
То есть, по сравнению с 2023 годом ситуация не изменилась, новых долгов предприятия в республике не допустили.
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