Более 5 миллионов рублей задолжали предприятия Карелии своим работникам

В Карелиястате обновили данные по долгам.

Статистики привели обновленные данные, фиксирующие задолженность по заработной плате на предприятиях республики. На 1 января 2024 года эта сумма составила 5 миллионов 136 тысяч рублей.

Следует учесть, что вся зафиксированная задолженность относится к предприятиям в сфере добычи полезных ископаемых и была сделана в 2021 году и ранее.

То есть, по сравнению с 2023 годом ситуация не изменилась, новых долгов предприятия в республике не допустили.