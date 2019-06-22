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Новости. Общество
12:30, 22 Июня 2019
фото: марцводы.рф

Стиркой белья в "Марциальных водах" занимаются родственники главного бухгалтера

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Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.

Похоже, что обыски в санатории "Марциальные воды", которые провели сотрудники ФСБ в июне, только начало какого-то большого уголовного дела. Возможно, с несколькими фигурантами. Об этом, пусть и косвенно, но говорят факты, прозвучавшие на заседании совета учредителей санатория в пятницу.

Ревизионная комиссия обнаружила, что 40% занимающейся стиркой компании "Проект М" принадлежит дочери главного бухгалтера санатория "Марциальные воды", а 60% - мужу дочери. И он также является директором "Проекта М". А это уже трактуется, как "взаимозависимость лиц", поясняет Хоренко. Взаимозависимость предопределяется возможностью влияния одного лица на другое.

"То есть, если у нас главный бухгалтер ведет учет и несет ответственность в организации, у нее есть возможность искажения бухгалтерского учета и отчетности", – заключила Татьяна Хоренко, член ревкомиссии.

Она также добавила, что санаторий, действительно, находится в предбанкротном состоянии, и с января добровольно не заплатил налоги. Все суммы, положенные по закону, списываются по решению или требованию налоговой службы.

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