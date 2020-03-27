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Страна с населением почти вдвое меньше, чем в Карелии, справляется с коронавирусом без "комендантского часа"

Новости. Общество
16:00, 05 Апреля 2020
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Пик эпидемии в Исландии пройден с минимальными жертвами.

Еще неделю назад, когда "Столица на Онего" обсуждала с известным карельским врачом Александром Гавриловым возможное развитие эпидемии коронавирусной инфекции в Карелии, введение в республике "комендантского часа" казалось чем-то маловероятным. Эпидемиолог допустил установление жесткого карантинного режима в Петрозаводске и районных центрах при "плохом сценарии", однако "сценарий" в Карелии с тех пор почти не изменился, а республика уже живет в юридически мало понятной "всеобщей самоизоляции", установленной по распоряжению главы региона. Причем, ограничения для граждан, предусмотренные этим режимом, оказались даже жестче тех, которые были введены в некоторых странах, где объявлена чрезвычайная ситуация, а количество заболевших перевалило за тысячу.

Сторонники жесткого карантина ссылаются при этом на положение в Италии или Испании, где число жертв коронавируса ежедневно исчисляется сотнями человек. Однако мы бы предложили взглянуть на то, как справляется с эпидемией другая европейская страна, которую более уместно сравнивать с Карелией, прежде всего – по плотности населения (более трех человек на квадратный километр). Речь идет об Исландии, где первый случай коронавирусной инфекции был выявлен еще в конце февраля, а к 1 апреля общее число заразившихся достигло 1135 человек. Однако пик эпидемии в ней уже пройден.

Читайте в материале журналиста Валерия Поташова

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-04-05 20:41:46
Дeгенеpaты, призывающие отменить или ослабить режим caмоизоляции и coциальнoе диcтанциpoвание, не пoнимают, что своими дeйcтвиями они обнyляют жизни прocтых pосcиян. Hадеждaм этиx провoкаторов на итaльянский/испанский сценарий в нашем отeчеcтве, правооxpанительными органами, должна быть дaна сooтветствующая правoвая оценка. Со времен cталинcких рeпреccий и коммунистического рeжима, над российской нацией не навиcaла более знaчимая угроза, чем угроза, вызванная пандемией коронавируса. А потому любой инфopмационный теppоризм, оснoванный на фейковыx новocтях должен мгновeнно преceкaться.
Пpeдварительный эконoмичeский прогноз по росту ВВП до 3-4% в 2020м году, из-за эпидeмии, к сожалeнию вряд ли оправдaется. Xоть накoпленныx резepвов и достаточно, чтобы банковские и финaнсовые меxaнизмы в нашей стpане работали без сбоя, вплоть до полнoго окoнчания пpoтивоэпидeмиологичecких меpoприятий, но без секвестирования бюджета по некотoрым отраслям и отдельным министepствам вряд ли yдастся обoйтись. Оcобые переживaния, лично у мeня, из-за быстpoго рacпростpaнения вирycа, вызваны возмoжным переносом юбилeя 75 лет нaшей побeды. Однако, если пpaздничные меpoприятия cдвинyться с 9 мая не далее, чем на 12 июня - мoжно будет сказать, что сам пpaздник испopчен не будет. Xoрошая новость тaкже состоит в том, что отoпительномy сезону, в слyчае пpoдления режима самoизoляции, ничего не yгрожaет.
кир
2020-04-05 21:44:58
Ткачев, :)
насмешница
2020-04-05 21:01:30
Ткачев,
ну слава Богу
тезка Высоцкого
2020-04-05 20:40:56
гуляю а навстречу вирус
и мне не спрятаться уже
но туалетная бумага
и гречка отпугнут его
новый
2020-04-05 19:06:33
Кир, поташев им там не нужен. Он нужен им здесь.
кир
2020-04-05 18:42:12
Поташов любит заграницу. А свалить туда боится. :)
Штази
2020-04-05 17:57:27
В России одними уговорами ничего не добьёшься. А массовка всегда недовольна: то "почему в шапке", шапку снимешь - "почему без шапки".
zanoza
2020-04-05 16:36:00
Введение в нашей стране всеобщей самоизоляции связано с тем, что страна пока нет готова к борьбе с эпидемией, поэтому экстренно строятся военные госпитали, наш пик эпидемии ещё впереди,берегите себя!
кир
2020-04-05 21:46:00
zanoza, и тебе не болеть. :)
Fit G
2020-04-05 17:24:59
zanoza, абсолютно верно.
sergo
2020-04-05 16:24:33
Исландия это закрытый остров в океане.
Для примера лучше взять Швецию, которая также игнорирует карантин.
В результате количество подтвержденных случаев +30% в день (итальянский сценарий). Количество умерших одно и самых высоких в Европе.
Os
2020-04-05 16:06:55
Остров, тем более там есть все возможности делать тесты на коронавирус почти каждому третьему жителю.
Гость
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