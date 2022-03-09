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Странная авария произошла на одной из главных улиц Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:33, 14 Марта 2022
фото: кадр из видео

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ДТП на проспекте Александра Невского попало на камеру наружного наблюдения.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео странной аварии, произошедшей на проспекте Александра Невского. Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как автомобиль, припаркованный возле дома № 67 по проспекту Александра Невского, на медленной скорости отъехал от обочины и, не останавливаясь, достиг встречной полосы, где столкнулся с машиной, двигавшейся в противоположном направлении по проспекту Невского, в сторону Комсомольского проспекта.

Случилось ДТП сегодня, 14 марта. Судя по тому, что авария произошла на крайне низкой скорости, пострадавших в ДТП не было.

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