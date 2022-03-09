Странная авария произошла на одной из главных улиц Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП на проспекте Александра Невского попало на камеру наружного наблюдения.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео странной аварии, произошедшей на проспекте Александра Невского. Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения компании «Ситилинк».
На кадрах видно, как автомобиль, припаркованный возле дома № 67 по проспекту Александра Невского, на медленной скорости отъехал от обочины и, не останавливаясь, достиг встречной полосы, где столкнулся с машиной, двигавшейся в противоположном направлении по проспекту Невского, в сторону Комсомольского проспекта.
Случилось ДТП сегодня, 14 марта. Судя по тому, что авария произошла на крайне низкой скорости, пострадавших в ДТП не было.
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