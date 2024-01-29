Страшную находку обнаружили спасатели в приморском городе Карелии

Сотрудники МЧС в Кеми выехали на помощь полицейским.

В МЧС республики сообщили «Столице на Онего» обстоятельства, при которых в Кеми 30 января был найден труп мужчины.

На помощь полицейским по запросу спасатели выехали в 17.00 во вторник. В доме № 2 по улице Пуэтная мужчина, живший в одной из квартир, долгое время не выходил на связь и не открывал двери.

В итоге дверь была открыта с помощью шанцевого инструмента. Страшное предположение подтвердилось — в квартире был обнаружен труп хозяина.

Напомним, 23 января спасатели нашли тело женщины в квартире одного из домов Петрозаводска.