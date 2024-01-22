Спасатели нашли тело женщины в одной из квартир Петрозаводска

Пожарных вызвали на помощь полиции, которая не могла попасть в дом на улице Калинина.
Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, 23 января, в 20.01, спасателям позвонили из полиции и попросили помочь попасть в квартиру в доме № 55 по улице Калинина.
Хозяйка жилья длительное время не выходила на связь. Огнеборцы взломали двери в квартиру и наткнулись на труп петрозаводчанки.
Проводится проверка.
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