Строительная компания "Баренц Групп" в поддержку спорта

Не секрет, что в последнее время активный образ жизни набирает обороты и все чаще Петрозаводчане предпочитают спорт вредным привычкам.

Строительная компания Баренц Групп шагает в ногу со временем и поддерживает инициативные группы и спортивные организации. Так сотрудничество с "Федерацией бокса Республики Карелия" уже вошло в традицию.

Большинство соревнований и турниров тяжело организовать за счет выделяемого бюджета, поэтому спонсорство спортивных мероприятий-это обычное дело. На сегодняшний день единоборства-это выбор не только мужчин, но и женщин. Очень много молодых и перспективных спортсменов от Республики Карелия занимают призовые места на турнирах. Так в ближайшие выходные 17 человек от нашей Республики едут на соревнования в город Осташков Тверской области и будут участвовать во Всероссийском традиционном турнире по боксу на призы клуба "Аверс".

Так же совсем скоро в городе Костомукша пройдёт "12 традиционный турнир по боксу на призы АО "Карельский окатыш", посвященный 75-й годовщине освобождения Карелии в Великой Отечественной войне.

Строительная компания "Баренц Групп" желает всем участникам победы и будет продолжать поддерживать Карельских чемпионов.

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