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Меры поддержки ЛПК рассмотрят на совещании с участием президента РФ, заявил Максим Орешкин в Карелии

Новости. Экономика
19:17, 12 Января 2023
фото: правительство РК

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В Карелию с рабочим визитом приехал помощник президента России Максим Орешкин, чтобы обсудить возможные меры поддержки лесной отрасли.

Предложения, которые подготовил регион, будут представлены на совещании с участием главы государства.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Максим Орешкин сегодня ознакомился с работой ряда предприятий лесопромышленного комплекса Карелии.  По его словам, из-за изменений в экономике страны лесная отрасль проходит наиболее серьезную трансформацию: изменилась логистика, рынки сбыта, доступность поставщиков. Именно поэтому президентом России было принято решение о проведении отдельного совещания по ситуации в ЛПК.

 - Сейчас мы изучаем предложения губернаторов регионов и руководства предприятий, чтобы те решения, которые примет глава государства на совещании, дали бы позитивный импульс структурной трансформации лесопромышленного комплекса, - сообщил помощник президента.

В первую очередь, будут обсуждаться меры поддержки в части логистики, так как это одна из наиболее актуальных для предприятий проблем.

Максим Орешкин также подчеркнул, что серьезной опорой для лесопромышленного комплекса должен стать внутренний спрос на его продукцию, поэтому предприятиям необходимо оказывать помощь в обеспечении продаж.

 - Компания «Карельский профиль», которую мы сегодня посетили, может стать бенефициаром новых решений. Предприятие производит домокомплекты, а в настоящее время активно обсуждается вопрос создания ипотечного продукта для покупателей таких домов. То есть, чтобы семья могла приобрести домокомплект без дополнительных залогов в рамках стандартных или льготных программ. Подобные предложения, в том числе будут обсуждаться на совещании у Президента, - сообщил Максим Орешкин.

Как рассказал Артур Парфенчиков, Карелия подготовила ряд своих инициатив, направленных на помощь предприятиям лесной отрасли.

 - Мы будем работать вместе с федеральным центром и рассчитываем на его серьезную поддержку, в том числе в реализации комплексных проектов по глубокой переработке древесины на территории страны. Какая-то часть производств может создаваться в Карелии, - отметил руководитель региона.

В ходе рабочей поездки в республику помощник президента России посетил ДОК «Калевала», ООО «Русский Лесной Альянс», ООО «Соломенский лесозавод», компанию «Карельский профиль». Побывал он и на одном из крупнейших промышленных предприятий региона – Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате, где продолжается реализация инвестпроекта по комплексной модернизации производства. В частности, на комбинате завершают монтаж новой упаковочной линии. Современное оборудование позволит упаковывать рулоны бумаги большего размера, что отвечает потребностям азиатских заказчиков предприятия. Монтаж линии планируют завершить весной. 

Напомним, основным продуктом Кондопожского ЦБК является газетная бумага. В конце прошлого года группа компаний «Карелия Палп», в состав которой входит комбинат, заявила о намерении реализовать на площадке ЦБК выпуск растворимой целлюлозы, а также запустила новую производственную линию и вывела на рынок потребительскую бумагу формата А4 EKKO, которая уже представлена на площадках известных маркетплейсов и в розничных магазинах.

- Важно, что мнение наших лесопромышленников и предложения, которые мы сформировали совместно, услышаны федеральным центром, - отметил вице-премьер Правительства Карелии - министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович.

Во время выездного совещания Максим Орешкин и Артур Парфенчиков обсудили дополнительные меры поддержки системообразующего предприятия Карелии.

 

 

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