Предприятия ЛПК Карелии не допустили сокращений работников на фоне санкций, заявили в правительстве

Снижение объемов производства в лесопромышленном комплексе Карелии в 2022 году не привело к сокращению численности работников отрасли.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр природных ресурсов и экологии республики Андрей Карпилович.

«В 2022 году удалось сохранить численность работников ЛПК на уровне 2021 года», — сказал министр.

По его словам, объем заготовки древесины в Карелии в 2022 году сократился на 21,8% к уровню 2021 года, обработка древесины снизилась на 18,8%. В том числе произошло сокращение выпуска пиломатериалов на 25,8% и топливных гранул на 31,9%.

По словам Карпиловича, это связано с отказом западных потребителей покупать продукцию у предприятий Карелии после введения антироссийских санкций.

Вместе с тем, министр отметил рост в 2022 году выпуска древесно-стружечных плит на 5,2%, бумажных мешков и сумок — на 7,7%.

Глава Карелии поставил министерству задачу оказать предприятиям поддержку в переориентации на другие рынки сбыта, в первую очередь, на российские. Кроме того, отрасль получит другие меры господдержки на федеральном и региональном уровнях.