Строительство визит-центра началось у объекта ЮНЕСКО на севере Карелии

У археологического комплекса «Беломорские петроглифы» начали обустраивать визит-центр.

На объекте ЮНЕСКО «Беломорские Петроглифы» начали обустройство визит-центра. Здесь появится круглогодичная гостиница на 40 номеров, кафе, выставочный зал музея и конференц-зал. Об этом пишет на своей странице в соцсети глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

«На месте работает наша карельская компания «Урбан Девелопмент»: идёт забивка свай для последующего устройства фундаментов. Это один из важнейших объектов «Индивидуального плана развития Карелии», и мы сделаем все, чтобы визит-центр оказался достойным этой исторической территории!» - пишет министр.

Ранее сообщалось, на благоустройство археологического комплекса «Беломорские петроглифы» в 2022 году направлено 45,2 млн рублей. В прошлом году на объекте завершены работы по электроснабжению и обустройству мостков и площадок. Они выполнены в соответствии с концепцией развития археологического комплекса. Также в 2021 году завершена разработка проектной документации на обустройство пешеходной дороги и на реновацию входной зоны урочища Залавруга. Мероприятия будут реализованы в этом году.