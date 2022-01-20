Более 45 млн рублей выделили на развитие будущего флагмана туризма в Карелии

На благоустройство археологического комплекса «Беломорские петроглифы» в 2022 году направлено 45,2 млн рублей.

Мероприятия по благоустройству археологического комплекса «Беломорские петроглифы» предусмотрены в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2022-2024 годы. Всего на 2021 – 2022 годы на эти цели запланировано 57 млн рублей, 11,8 млн рублей из которых уже освоены в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Петроглифы Онежского озера и Белого моря» включены в основной Список объектов Всемирного наследия 28 июля прошлого года на 44 сессии ЮНЕСКО. В сентябре 2021 года к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги» введена в эксплуатацию подъездная дорога.

В прошлом году на объекте завершены работы по электроснабжению и обустройству мостков и площадок. Они выполнены в соответствии с концепцией развития археологического комплекса. Также в 2021 году завершена разработка проектной документации на обустройство пешеходной дороги и на реновацию входной зоны урочища Залавруга. Мероприятия будут реализованы в этом году.

В соответствии с концепцией предусмотрено и строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» - проектная документация по объекту в настоящее время проходит государственную экспертизу.

Ежегодно петроглифы Белого моря посещают около 20-30 тысяч туристов, но турпоток планируется увеличить в разы.

«Этот объект может стать флагманом карельского туризма, как Кижи, Рускеала и Валаам. Для этого есть все основания», — отметил заместитель премьер-министра Правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Ранее в Управлении охраны назвали первоочередные меры на петроглифах Карелии.