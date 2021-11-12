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19.12.2021 17:25

«Тысячи туристов могут натоптать»: в Управлении охраны назвали первоочередные меры на петроглифах Карелии

Новости. Культура
14:51, 20 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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Одна из первоочередных задач по сохранению Беломорских петроглифов Карелии заключается в ремонте деревянных мостков для осмотра памятника в местечке Залавруга, чтобы его не повредили туристы.

Об этом эфире телеканала ОТР сообщила руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова.

«Мы идем, в основном, по той трассировке, которая уже сложилась в прежние годы. Это для того, чтобы посетители не топтали скалу, не топтали камни. Несмотря на то, что наши скалы самые прочные — гнейсогранитные — мы все-таки боимся… Тысячи туристов могут натоптать по незнанию, потому что не всегда эти наскальные изображения видны», — пояснила Алипова.

Также в числе первоочередных задача по благоустройству скопления в Залавруге она назвала формирование визит-зоны.

По словам руководителя Управления, включение карельских петроглифов в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО накладывает большую ответственность на власти Карелии и специалистов по сохранению уникального памятника.

«Это перспектива всей оставшейся жизни специалистов, которые работают сейчас, и специалистов, которые придут за ними», — добавила руководитель Управления.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-12-20 16:40:13
Если туристов понаехало слишком дофига, значит пора поднять цены. Вот тоже проблема :)
Экспeрд
2021-12-20 15:37:13
Не мы их зазывали. Сами разбирайтесь.
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