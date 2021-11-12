«Тысячи туристов могут натоптать»: в Управлении охраны назвали первоочередные меры на петроглифах Карелии

Одна из первоочередных задач по сохранению Беломорских петроглифов Карелии заключается в ремонте деревянных мостков для осмотра памятника в местечке Залавруга, чтобы его не повредили туристы.

Об этом эфире телеканала ОТР сообщила руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова.

«Мы идем, в основном, по той трассировке, которая уже сложилась в прежние годы. Это для того, чтобы посетители не топтали скалу, не топтали камни. Несмотря на то, что наши скалы самые прочные — гнейсогранитные — мы все-таки боимся… Тысячи туристов могут натоптать по незнанию, потому что не всегда эти наскальные изображения видны», — пояснила Алипова.

Также в числе первоочередных задача по благоустройству скопления в Залавруге она назвала формирование визит-зоны.

По словам руководителя Управления, включение карельских петроглифов в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО накладывает большую ответственность на власти Карелии и специалистов по сохранению уникального памятника.

«Это перспектива всей оставшейся жизни специалистов, которые работают сейчас, и специалистов, которые придут за ними», — добавила руководитель Управления.