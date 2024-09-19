Более сорока тысяч туристов приехали на остров Кижи по новому сухопутному маршруту

Количество посещений знаменитого музея возросло благодаря строительству дороги через деревню Оятевщина.

Количество посещений музея «Кижи» превысило с начало года 400 тысяч. Кроме того, на остров по сухопутному маршруту через деревню Оятевщина приехали более сорока тысяч туристов. Об этом рассказала директор музея Елена Богданова на ежегодном туристическом форуме «Легендарная Карелия» в Петрозаводске.

«В числе наших приоритетов: обеспечение безопасности людей, памятников и фондов, развитие инфраструктуры, музейных программ и событийного календаря, поддержка семей участников СВО и многодетных семей, подготовка и привлечение квалифицированных кадров»

— отметила Елена Богданова в паблике «Музей Кижи».

Ранее мы писали о том, что сотрудники музея «Кижи» выявляют объекты культурного достояния Карелии.