Строящийся в Петрозаводске жилой район «Талоярви» обещают сделать уютным для экстравертов и интровертов

Проект нового жилого района «Талоярви», строительство которого началось в Петрозаводске, предполагает обустройство множества свободных зон для досуга и спорта, где найдется место всем.

Об этом рассказала маркетолог строительной компании «Баренц-групп» Мария Кучеренкова.

По ее словам, разработчики проекта условно разделили весь район на зоны для «экстравертов», которые любят активные виды отдыха, и «интровертов», стремящихся к тишине и уединению. Исходя из этой концепции планируется обустройство мест для коллективного времяпрепровождения и зон, где можно почитать книгу, посидеть в одиночестве на удобных скамейках или даже прилечь на шезлонгах и в гамаках.

Центром всего района станет большой парк.

«Центральная зона парка будет одновременно и спортплощадкой и площадкой для концертов. Зрительские места будут трансформироваться в зависимости от проводимых мероприятий. Мы предполагаем, что «Талоярви» будет большим и дружным районом, где появятся свои спортивные команды или творческие коллективы. Они смогут выступать на этой площадке», – рассказала Мария Кучеренкова.

Особое внимание разработчики проекта уделили детским игровым площадкам.

«Они будут сделаны в экостиле – больше дерева, больше различных природных материалов и меньше разноцветного пластика. Они появятся как в центральном парке, так и в каждом дворе. Для мамочек планируются специальные зоны со скамейками под навесами», - пояснила представитель «Баренц-групп».

Также в «Талоярви» будут обустроены площадки для различных видах спорта – волейбола, баскетбола, мини-футбола. Во многих местах появятся тренажеры и спортивные снаряды – фитнес-скамьи, брусья, кольца, шведские стенки и тому подобное. Запланированы отдельные покрытые газонной травой площадки для занятий йогой и медитацией.

«Главная идея – вписать жилые дома, парковки и всю инфраструктуру в ландшафт. Все должно быть красиво, уютно, радовать глаз», – отметила Мария Кучеренкова.

Проект планировки территории под название «Реки Карелии» сделала федеральная компания «Деревопарк», которая разрабатывает ландшафтный дизайн для многих крупных проектов в городах России. Если посмотреть на район сверху, то возникает ощущение, что он как будто пронизан извилистыми речками в разных направлениях. Это прогулочные дорожки – такая форма позволит увеличить протяженность маршрутов. Все эти «реки» то расходятся в разных направлениях, то стекаются в «озера» – площадки, зоны отдыха. На территории района будет 4 зоны с разными видами растительности – сосны, ели, туи, красивые аккуратные кустарники и множество цветочных клуб.

Ну, а главной точкой притяжения станет набережная Онежского озера, обустроенная для приятных вечерних прогулок. При этом и набережная и вся инфраструктура района будут открыты для всех жителей города.