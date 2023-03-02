Студентка в Карелии нашла подработку и стала обладательницей массы микрозаймов

Полицейские Карелии предупредили о мошенниках, предлагающих легкий заработок.

Как сообщили в МВД Карелии, житель Кондопожского района стал жертвой мошенников. В одном из мессенджеров он решил пройти опрос за вознаграждение в несколько тысяч рублей. В объявлении была ссылка на сайт, а там требовалось ввести данные банковской карты, включая секретный код с обратной стороны. Едва он это сделал, как лишился 68 тысяч рублей со своего счета.

А студентка из Петрозаводска в том же мессенджере поверила анонсу о подработке. Требовалось всего лишь переводить деньги со счета на счет. Разумеется, тут тоже требовались полные данные карты. Лишь спустя какое-то время на Госуслугах девушка узнала, что стала обладательницей целого ряда микрозаймов — около 200 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились в полицию, проводятся проверки. Полицейские вновь обращают внимание на осторожность при обещаниях больших выплат за незначительные работы, требующие предоставления информации о банковских картах.