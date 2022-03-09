Суд Петрозаводска вынес приговор женщине, укравшей породистого щенка у магазина

В суде женщина, забравшая домой привязанного у магазина щенка, частично признала свою вину и попросила прощения у потерпевшего.

Судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов вынес приговор по уголовному делу о хищении на улице породистого щенка. По закону женщине, обвиняемой в краже собаки, стоимость которой эксперт оценил в 20 тысяч рублей, грозило до 5 лет лишения свободы. Однако суд проявил снисхождение к женщине и приговорил ее к 80 часам обязательных работ.

Как сообщили в суде, поскольку приговор в срок не обжаловали ни осужденная, ни молодой хозяин щенка, он вступил в законную силу.

Подробности случившегося «Столице на Онего» рассказал помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря.

— Вечером 7 июля прошлого года в продовольственный магазин на улице Мурманской зашла молодая пара, перед этим привязавшая свою собачку к металлическому ограждению торгового заведения. Когда же спустя несколько минут хозяин собачки со своей спутницей вышли из магазина, где покупали корм, то увидели, что питомец исчез.

Находившиеся в припаркованном поблизости автомобиле молодые мужчины рассказали хозяину собаки, что к ней подошла какая-то женщина, отвязала поводок и вместе с собакой скрылась во дворах. 28-летний владелец двухмесячного щенка породы цвергпинчер сразу же заявил о его пропаже в полицию. Кроме того, сообщил об этом в социальных сетях и расклеил на улице объявления с просьбой помочь ему отыскать любимого щенка, указав номер своего телефона.

Как отметил помощник прокурора Петрозаводска, расклеенные объявления помогли. Буквально через пару дней щенка подобрал на улице неравнодушный прохожий.

Как сообщил Семен Вяря, похитившая щенка 45-летняя петрозаводчанка вначале принесла его к себе домой. Но когда в незнакомой обстановке он стал долго и громко лаять, муж женщины попросил ее убрать щенка из квартиры, и его выпустили на улицу.

По факту кражи собачки полиция возбудила уголовное дело, которое было передано в суд. Эксперт оценил стоимость цвергпинчера в 20 тысяч рублей.

— В полиции обвиняемая в краже женщина — мать двоих детей, пояснила, что, увидев на улице привязанного одинокого щенка, который скулил, она пожалела его, погладила и отстегнула поводок, — рассказал помощник прокурора. После этого решила взять собачку домой, так как давно хотела ее завести, но денег на это у нее не было.

Как рассказал Семен Вяря, в суде женщина частично признала свою вину, попросила прощения у потерпевшего.