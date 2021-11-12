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За кражу щенка возле магазина жительница Петрозаводска может сесть в колонию на пять лет

Новости. Криминал
17:40, 17 Ноября 2021
фото: © Sonija Larch / Wunderlicht

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В суде 45-летняя женщина, забравшая домой привязанного у магазина щенка, частично признала свою вину.

Судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в среду, 17 ноября продолжил рассмотрение уголовного дела по факту хищения на улице щенка. Подробности случившегося «Столице на Онего» рассказал помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря.

— Вечером 7 июля этого года в продовольственный магазин на улице Мурманской зашла молодая пара, перед этим привязавшая свою собачку к металлическому ограждению торгового учреждения, — сообщил Семен Вяря. — Когда же спустя несколько минут хозяин собачки со своей спутницей вышли из магазина, где покупали корм, то увидели, что питомец исчез.

Находившиеся в припаркованном поблизости автомобиле молодые мужчины рассказали хозяину собаки, что к ней подошла какая-то женщина, отвязала поводок и вместе с собакой скрылась во дворах. 28-летний владелец двухмесячного щенка породы цвергпинчер сразу же заявил о его пропаже в полицию. Кроме того, сообщил об этом в социальных сетях и расклеил на улице объявления с просьбой помочь ему отыскать любимого щенка, указав номер своего телефона.

Как отметил помощник прокурора Петрозаводска, расклеенные объявления помогли. Буквально через пару дней щенка подобрал на улице неравнодушный прохожий.

Как сообщил Семен Вяря, похитившая щенка 45-летняя петрозаводчанка вначале принесла его к себе домой. Но когда в незнакомой обстановке он стал долго и громко лаять, муж женщины попросил ее убрать щенка из квартиры и его выпустили на улицу.

По факту кражи собачки полиция возбудила уголовное дело, которое было передано в суд. Эксперт оценил стоимость цвергпинчера в 20 тысяч рублей.

— В полиции обвиняемая в краже женщина — мать двоих детей, пояснила, что, увидев на улице привязанного одинокого щенка, который скулил, она пожалела его, погладила и отстегнула поводок, — рассказал помощник прокурора. После этого решила взять собачку домой, так как давно хотела ее завести, но денег на это у нее не было.

Как рассказал Семен Вяря, в суде женщина частично признала свою вину, попросила прощения у потерпевшего, который настаивает, чтобы подсудимую наказали. По закону ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-17 21:30:56
Ничего не будет. В обществе нет такой практики.
лишьбыпротив
2021-11-17 20:16:29
Ты признайся в злом умысле, тебе все равно ничего не будет - говорили они.. Я всегда так делал :)
mts
2021-11-17 19:53:48
Потерпевший будет моральным.., если из за собаки посадит женщину. Не добра ему.
кир
2021-11-17 18:24:35
Денег не имела, а двух детей завела. Как это?
Os
2021-11-17 18:00:27
Заводят породистых собак ради престижа, а сами не заботятся.
Zim
2021-11-17 18:58:08
Os, кто?
Изя
2021-11-17 19:12:09
Zim, приставы или буряты , другим не кому ))) :)
Полезный
2021-11-17 17:45:25
Это была зоозащитница. В соседней финляндии с таким же климатом запрещено оставлять одних детей и животных.
demari
2021-11-17 17:55:35
Полезный, А ты откуда знаешь ? Тебя тоже одного не оставляют ? )))
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