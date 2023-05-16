Суд вынудил работодателя из Карелии признать, что в фирме трудилась пенсионерка

В Костомукше прокуратура нашла нарушение трудового законодательства, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Костомукши защитила местную жительницу, требовавшую официально признать факт ее работы в коммерческой организации.

В ходе проверки было установлено, что компания не оформила трудовые отношения с пенсионеркой, несмотря на ее постоянную работу. После этого прокурор города обратился в суд о признании отношений трудовыми.

Руководство фирмы отрицало факт работы у них костомукшанки, но суд посчитал этот факт доказанным и обязал внести соответствующие сведения в трудовую книжку.