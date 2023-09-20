Суд заставил власти Пудожа забрать в собственность опасный колодец

По решению суда муниципальной власти придется забрать себе бесхозную дренажную систему с колодцем.

Прокуратура выяснила, что в Пудоже, в районе домов № 14 и № 25 по улице Строителей находятся бесхозная дренажная система с колодцем.



Это мешает нормально обслуживать сети и может привести к скоплению талых вод, заключили в надзорном органе.



Прокурор района подал иск в суд, где постановили обязать администрацию Пудожского района забрать в собственность эти коиммунальные объекты.



Суд иск удовлетворил. Теперь чиновники в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу должны оформить в собственность эту дренажную систему с колодцем.



Ситуация находится под контролем надзорного органа, сообщили в региональной прокуратуре.