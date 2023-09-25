Судебный пристав через суд хотела отдать1/5 доли земельного участка должника в счет долга

Суд отказал приставу в иске и не обратил взыскание на имущество должника.

Судебный пристав-исполнитель обратилась в Кемский городской суд с иском об обращении взыскания на 1/5 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок должника. Пристав объяснила свои требования тем, что в отношении жителя Кеми были возбуждены несколько исполнительных производств - общая сумма его задолженности составляла около 170 тысяч рублей.

При этом мужчина не предпринимал мер к погашению задолженности. Удержать сумму с зарплаты должника тоже было невозможно, так как с него взыскивали алименты в размере 50% на несовершеннолетних детей. Какое-либо еще имущество у должника отсутствовало.

Поскольку пристав-исполнитель не обратила взыскание на имущество должника, а также не предъявила ему требования о продаже доли остальным участникам общей собственности и не обратилась к ним с предложением о выкупе доли должника, суд отказал в удовлетворении иска.