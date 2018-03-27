Судья Носова начнет оглашать приговор Дмитриеву 3 апреля

Городской суд Петрозаводска начнет оглашать приговор главе правозащитного центра "Мемориал" в Карелии Юрию Дмитриеву 3 апреля.

Об этом журналистам рассказал Дмитриев после того, как выступил в судебном заседании с последним словом.

Уголовное дело рассматривает зампредседателя городского суда Петрозаводска Марина Носова.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия". Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал.

Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.