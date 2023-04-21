Судья Верховного суда Карелии рекомендован на должность председателя горсуда Петрозаводска

Квалификационная коллегия судей Карелии рекомендовала судью Верховного суда республики Дениса Катанандова на должность председателя петрозаводского городского суда.

На состоявшемся 21 июня заседании квалификационной коллегии судей Карелии дана рекомендация на должность председателя петрозаводского городского суда судьи Верховного суда республики по уголовным делам Денису Катанандову – младшему сыну экс-главы РК Сергея Катанандова. Напомним, что с 15 мая председатель горсуда карельской столицы Андрей Злобин, возглавлявший его с 23 октября 2017 года, неожиданно, почти за полгода до окончания срока своих полномочий, ушел в почетную отставку. После этого временно исполняющий обязанности председателя горсуда была назначена его зампредседателя по административным делам Елена Лазарева.

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