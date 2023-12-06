Дениса Катанандова назначили на должность председателя горсуда Петрозаводска

Сын экс-главы республики назначен указом президента РФ на шестилетний срок.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики, указом президента России от 8 декабря «О назначении судей федеральных судов» на шестилетний срок полномочий назначены:
- председателем Петрозаводского городского суда Денис Сергеевич Катанандов,
- председателем Прионежского районного суда Наталья Игорьевна Молодцова.
Кроме того, судьей Верховного суда республики назначена Наталья Владимировна Балицкая, судьей Петрозаводского городского суда — Антонина Викторовна Киселева.
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