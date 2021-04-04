Сушка ружья в квартире пенсионера в Петрозаводске закончилась преступлением

Квартирант обокрал пенсионера-охотника, решившего просушить двустволку, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился 78-летний охотник. Он сообщил, что у него пропало охотничье ружьё марки "ИЖ", на которое тот имел лицензию. Во время последнего выхода в лес пенсионер намочил двустволку и решил её просушить. Однако вместо того, чтобы убрать ружьё в сейф, положил в бельевой отсек дивана.

Петрозаводчанин предположил, что к хищению может быть причастен кто-то из соседей по квартире: одну из комнат заявитель сдавал в аренду.

С сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый за кражу уроженец Суоярвского района. По версии следствия, квартиросъёмщик, воспользовавшись отсутствием хозяина проник к нему в комнату, обнаружил охотничье ружьё и украл его. Свою добычу он продал, а вырученные за ружье деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ему грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет.

Пенсионер ответит за нарушение правил хранения оружия. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, жители Карелии за неделю добровольно сдали 20 единиц оружия сотрудникам Росгвардии.