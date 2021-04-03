Жители Карелии продолжают сдавать стволы сотрудникам Росгвардии

Жители Карелии добровольно сдали 20 единиц оружия сотрудникам Росгвардии.

В период с 26 марта по 1 апреля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведели 82 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Как сообщают в Росгвардии, из оборота была изъята одна единица оружия. Составлено 20 протоколов об административных правонарушениях. Граждане добровольно сдали 20 единиц оружия.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы продолжают разоружать жителей Карелии.