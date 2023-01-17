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Свадьбу сыграют на сцене Музыкального театра Карелии

Новости. Культура
18:00, 17 Февраля 2023

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В Музыкальном театре Карелии 18 и 19 февраля состоится премьера оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта (12+).

Как отметили в театре, в основе оперы Моцарта знаменитая пьеса «Безумный день, или Женитьба Фигаро» из трилогии Бомарше. Сюжет представляет собой причудливо сплетенную сеть интриг, распутывать которую зрителям придется на протяжении всего действия. Но дело — как это и понятно из названия — закончится свадьбой. Женится тот же Фигаро, который в «Севильском цирюльнике» Россини помогает графу Альмавиве взять в жены хорошенькую Розину. Теперь Фигаро уже слуга графа, и тот ухлестывает за его невестой Сюзанной.

Поставила «Свадьбу Фигаро» (12+) главный режиссер театра Анна Осипенко, постановщик спектаклей «Паяцы» (16+) (шесть номинаций на «Золотую Маску») и «Алеко» (лонг-лист «Золотой Маски»). Публику ждет новое воплощение шедевра: легкость комедии масок — и драматизм, роскошное изящество барокко — и жесткая экспрессия начала ХХ века.

«Это будет эффектный спектакль, — предваряет свою новую работу режиссер. — Хочется задать высокий уровень красоты, эстетики, гармонии, следуя гениальной музыке Моцарта, очень приподнятой и светлой».

Декорации и костюмы оперы — от известных петербургских fashion-дизайнеров Юлии Бунаковой и Евгения Хохлова, за плечами которых победы на международных конкурсах, показы в Париже, Сингапуре, Хельсинки и т. д., работа с различными театрами и шоу. Бунакова и Хохлов — авторы формы «Аэрофлота», в 2013 году признанной лучшей в мире. Для постановки «Свадьбы Фигаро» кутюрье создали и костюмы в стиле начала XX века, и удивительные костюмы в стиле барокко — самом роскошном, театральном и помпезном.

За свет в новом спектакле отвечает четырежды лауреат «Золотой Маски» Сергей Васильев. Первым опытом сотрудничества Сергея Васильева с Музыкальным театром Карелии стала работа в балете Кирилла Симонова «Алиса».
Хореограф Анна Белич поставила в спектакле хореографию для артистов оперы, применяя технику Декру и метод Пины Бауш. Ее усилиями традиционно приписываемая опере статичность даже отдаленно не напоминает о себе в этом спектакле. Хореографическая партитура постановки по насыщенности не уступает музыкальной.

Премьера оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» (12+) на сцене Музыкального театра Карелии состоится 18 и 19 февраля. Перед спектаклем 19 февраля нескучную лекцию «„Свадьба Фигаро“ Моцарта: инструктаж счастливого брака» представит известный российский музыкальный критик Владимир Дудин (Санкт-Петербург).

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