Свой арест Шалак назвала "частичным срывом продовольственной программы региона"

Фермер Ираида Шалак, обвиняемая в мошенничестве, считает свой арест вредительством со стороны сотрудников МВД Карелии.

Верховный суд Карелии на этой неделе отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак. Фермера освободили из-под стражи.

Ираида Шалак, которая, по версии следствия, обманным путем похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса, считает свой арест "частичным срывом продовольственной программы региона". В суде она заявила, что у фермеров есть свои долговые обязательства перед партнерами. Если они потеряют урожай, то не смогут рассчитаться по счетам. Ведь в настоящее время электронная подпись кооператива, оформленная на Шалак, и различные необходимые документы изъяты следователями.

- Если мы не получим урожай и нам нечем будет рассчитаться – это будет очередной год нищеты и без того бедной жизни на селе. Кроме как вредительством я не могу назвать это со стороны сотрудников МВД. Нанесли удар в самый сезон… Нанесли такой удар в лоб – прямо синяк во все лицо, - добавила фермер, находившаяся под арестом более двух недель. Подробнее о деле фермера Шалак читайте здесь.