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Новости. Общество
15:05, 07 Июля 2019
фото: rk.karelia.ru

Свой арест Шалак назвала "частичным срывом продовольственной программы региона"

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Фермер Ираида Шалак, обвиняемая в мошенничестве, считает свой арест вредительством со стороны сотрудников МВД Карелии.

Верховный суд Карелии на этой неделе отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак. Фермера освободили из-под стражи.

Ираида Шалак, которая, по версии следствия, обманным путем похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса, считает свой арест "частичным срывом продовольственной программы региона". В суде она заявила, что у фермеров есть свои долговые обязательства перед партнерами. Если они потеряют урожай, то не смогут рассчитаться по счетам. Ведь в настоящее время электронная подпись кооператива, оформленная на Шалак, и различные необходимые документы изъяты следователями.

- Если мы не получим урожай и нам нечем будет рассчитаться – это будет очередной год нищеты и без того бедной жизни на селе. Кроме как вредительством я не могу назвать это со стороны сотрудников МВД. Нанесли удар в самый сезон… Нанесли такой удар в лоб – прямо синяк во все лицо, - добавила фермер, находившаяся под арестом более двух недель.                                                                                                                                                                     Подробнее о деле фермера Шалак читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-07 15:21:02
Прикрываясь капустой и продовольственной программой Михаила Горбачева, ушлая фермерша легко и непринужденно умыкнула из бюджета 15 миллионов рублей. Но дело даже не в ней. Дело в ейных защитничках, которые даже двух копеек налогов не заплатили, горазды только языком, но ринулись с айфонами наперевес защищать жертву кровавого режима. Заметьте - среди этих защитничков нет токарей, фрезеровщиков, сварщиков. А есть только
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Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.
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