Компании смогут подать заявку для участия в отборе с 25 октября по 8 ноября 2023 года.

Технопарк «Карельские продукты» объявил о начале конкурсного отбора на получение статуса резидента рассказали в пресс-службе главы республики Карелия 23 октября.

Сообщается, что компании смогут подать заявку для участия в отборе с 25 октября по 8 ноября 2023 года.

Строительство технопарка «Карельские продукты» в Петрозаводске ведется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Готовность площадки в настоящее время составляет 90%.

Специализация нового промышленного технопарка — производство и переработка пищевых продуктов, в том числе инновационной продукции. Здесь оборудуют лабораторию, конгрессно-выставочный зал, производственную и складскую зоны. Его технологическая и бизнес-инфраструктура предоставляет возможность для комплексного развития и поддержания бизнес-проектов в этой сфере: от идеи до внедрения конечного продукта на рынок.

Современная инфраструктура технопарка позволит принять более 10 резидентов. В целом на площадке создадут не менее 100 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на сайте технопарка представлены следующие лоты:

— Лот № 1 (помещение, площадь 768 кв. м., 1 этаж, без отделки, без оборудования, возможное назначение — пищевое производство);

— Лот № 2 (помещение, площадь 860 кв. м, 1 этаж, без отделки, без оборудования, возможное назначение — пищевое производство);

— Лот № 3 (изолированное помещение, площадь 205 кв. м., 1 этаж, без отделки, без оборудования, возможное назначение — прачечная);

— Лот № 4 (изолированное помещение, площадь 368 кв. м. 1 этаж, без отделки, без оборудования, возможное назначение — производство (розлив) воды).

Подача заявок осуществляется:

По адресу управляющей компании промышленного технопарка

«Карельские продукты» ООО «Баренц Инвест» — адрес: Петрозаводск,

проспект А. Невского, д. 35, офис 1, по предварительному звонку: +7 (8142) 57 43 00.

По электронной почте: n981406@yandex.ru.

Все необходимые документы можно найти по ссылке.