Компании смогут подать заявку для участия в отборе с 25 октября по 8 ноября 2023 года.
Технопарк «Карельские продукты» объявил о начале конкурсного отбора на получение статуса резидента рассказали в пресс-службе главы республики Карелия 23 октября.
Сообщается, что компании смогут подать заявку для участия в отборе с 25 октября по 8 ноября 2023 года.
Строительство технопарка «Карельские продукты» в Петрозаводске ведется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Готовность площадки в настоящее время составляет 90%.
Специализация нового промышленного технопарка — производство и переработка пищевых продуктов, в том числе инновационной продукции. Здесь оборудуют лабораторию, конгрессно-выставочный зал, производственную и складскую зоны. Его технологическая и бизнес-инфраструктура предоставляет возможность для комплексного развития и поддержания бизнес-проектов в этой сфере: от идеи до внедрения конечного продукта на рынок.
Современная инфраструктура технопарка позволит принять более 10 резидентов. В целом на площадке создадут не менее 100 новых рабочих мест.
На сегодняшний день на сайте технопарка представлены следующие лоты:
— Лот № 1 (помещение, площадь 768 кв. м., 1 этаж, без отделки, без оборудования, возможное назначение — пищевое производство);
— Лот № 2 (помещение, площадь 860 кв. м, 1 этаж, без отделки, без оборудования, возможное назначение — пищевое производство);
— Лот № 3 (изолированное помещение, площадь 205 кв. м., 1 этаж, без отделки, без оборудования, возможное назначение — прачечная);
— Лот № 4 (изолированное помещение, площадь 368 кв. м. 1 этаж, без отделки, без оборудования, возможное назначение — производство (розлив) воды).
Подача заявок осуществляется:
По адресу управляющей компании промышленного технопарка
«Карельские продукты» ООО «Баренц Инвест» — адрес: Петрозаводск,
проспект А. Невского, д. 35, офис 1, по предварительному звонку: +7 (8142) 57 43 00.
По электронной почте: n981406@yandex.ru.
Все необходимые документы можно найти по ссылке.
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