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Tele2 обеспечила участников фестиваля «Гиперборея» надежным интернетом

Новости. Общество
16:55, 15 Февраля 2023
фото: © Теле2

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Tele2 организовала интерактивную площадку на Онежской набережной в Петрозаводске в рамках фестиваля «Гиперборея 2023».

На территории оператора горожане могли комфортно отдохнуть, выпить кофе и протестировать высокоскоростной мобильный интернет.

Петрозаводск в 22-й раз встретил международный зимний фестиваль «Гиперборея». С 7 по 11 февраля в столице Карелии провели международный конкурс снежных и ледовых скульптур: мастера из Петрозаводска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила и других городов страны создали десятки ледовых скульптур на Онежской набережной. Кроме того, организаторы провели спортивное развлекательное шоу «Три богатыря» и концерт фольклорных коллективов города, а музей-заповедник «Кижи» организовал интерактивную программу «Арт-зима в Старом городе».

Tele2 в ходе праздничных мероприятий обустроила специальную зону, где можно было отдохнуть на удобных пуфах, выпить кофе и поиграть в аэрохоккей. На площадке специалисты также консультировали горожан по вопросам мобильной связи, помогали подобрать подходящие тарифы и услуги.

В последний день фестиваля Онежскую набережную посетили 15 тысяч горожан и гостей города. Во время массовых гуляний инфраструктура Tele2 позволила обеспечить бесперебойную связь и мобильный интернет клиентам оператора.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2: «Мы не только развиваем нашу инфраструктуру для жителей республики, но также поддерживаем местные праздники, которые делают жизнь ярче и привлекают в Карелию туристов со всей страны. Петрозаводчане активно делятся впечатлениями от фестиваля, а с помощью надежной мобильной связи от Tele2 о подобных инициативах и мероприятиях республики узнают далеко за пределами региона».

В 2022 году технические специалисты Tele2 провели работы по модернизации инфраструктуры связи в Карелии: увеличили пропускную способность сети в крупных городах и пригородах региона, на территории дачных участков и отдаленных поселков. В частности, сеть улучшили в микрорайонах Древлянка и Рыбка в Петрозаводске, увеличили емкость сети в Костомукше, Медвежьегорске, Сегеже, поселке Ильинском.

Реклама / ООО «Т2 Мобайл» / ИНН7743895280

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