Tele2 в канун праздников составила гид для путешествий по Северо-Западу  

Оператор Tele2 запустил портал для планирования зимних каникул в регионах Северо-Запада.

«Гид по приключениям» — это коллекция идей для путешествий в регионах Северо-Запада, таких как, например: катание на хаски в Архангельске, охота за северным сиянием в Мурманске, джип-тур в Калининграде и другие. Теle2 обеспечивает связь и мобильный интернета в путешествиях. Информация о покрытии оператора размещена на специальном сайте.

Например, в Карелии есть следующие идеи для путешествий: исследовать подземелье Рускеалы, прокатиться на зиплайне или посетить деревню викингов. Кроме Петрозаводска и окрестностей, на портале имеются варианты приключений еще в семи регионах Северо-Запада: Архангельске, Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Мурманске, Пскове и Санкт-Петербурге.

Tele2 совместно с сервисом больших данных Geo.Platforma и маркетплейсом авторских туров YouTravel.me провела исследование, чтобы узнать, какие самые неожиданные туристические маршруты выбирали россияне в 2021 году. Аналитики выяснили, что самыми популярными направлениями внутреннего туризма в России стали Калининградская, Мурманская области и Карелия. В частности, рост туристического потока в Рускеале показал 40%, в сравнении с годом ранее. Куршскую косу посетили на 25% больше туристов.