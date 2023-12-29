Тепло вернулось жильцам многоэтажки в Петрозаводске

В доме № 73 по улице Калинина восстановили отопление.

В многоэтажном доме в Петрозаводске по адресу: улица Калинина, 73, полностью восстановили отопление. Об этом сообщил председатель Госкомитета Карелии по жилищному надзору Григорий Вертинский, отметив, что вечером управляющая компания проведет контрольную проверку.

Жильцы дома поблагодарили председателя Госкомитета за оперативное вмешательство и контроль над ремонтными работами, аварийную бригаду за быстрое восстановление теплоснабжения.

Напомним, ранее горожане обратились в «Столицу на Онего» за помощью — в ночь на 6 января начались проблемы с теплоснабжением 14-этажного дома. Ход ремонтных работ проконтролировал лично председатель Госкомитета Карелии по жилищному надзору.