Коммунальщики пытаются вернуть тепло в высотку на улице Калинина в Петрозаводске

В многоэтажном доме на улице Калинина идут работы по восстановлению отопления.

Как в соцсети рассказал председатель Госкомитета Карелии по жилищному надзору Григорий Вертинский, он лично контролирует ситуацию с восстановлением тепла в доме № 73 по улице Калинина в Петрозаводске.



Проблемы с отоплением в 14-этажном жилом доме начались вчера ночью из-за того, что сантехники поменяли насос отопления и в двух стояках возникли воздушные пробки.



«В настоящее время аварийная бригада управляющей компании ООО „КЛК“ проводит работы по развоздушиванию системы стояков отопления, идет поквартирный обход», — сообщил Вертинский.



Наши читатели при этом сообщают, что в доме, кроме тепла, отсутствует и горячая вода. Напомним, о ситуации в высотке нам рассказали сами горожане.