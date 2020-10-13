Тимур Родригез исполнил песню в сопровождении ансамбля "Кантеле" (ФОТО, ВИДЕО)

На телеканале "Пятница!" вышел выпуск проекта "Орел и Решка", посвященный Карелии.

Телеканал "Пятница!" опубликовал накануне очередной выпуск нового сезона проекта "Орёл и Решка", который посвящён Карелии. Его можно посмотреть здесь.



Тимуру Родригезу повезло с золотой картой, и он заказал музыкальную программу в Доме Кантеле, поужинал в аутентичном музее-ресторане, посетил Долину зайцев и окунулся в атмосферу Средневековья в историческом парке "Бастионъ".



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А Регина Тодоренко провела выходные со ста долларами. Путешественница доехала до Петрозаводска, полюбовалась Онежским озером, познакомилась с жителями старинной деревни Киндасово, испытала на себе трекинг с хаски в Karjala Park и погуляла по горному парку Рускеала.



- В Карелии я всюду плакала и плакала, но от счастья! Я бы в таких невероятных местах. Карелия - это про единение с природой, про гармонию, про баланс душевный, духовный, - поделилась Регина Тодоренко.





Как рассказали в Доме Кантеле, съёмки передачи с участием артистов ансамбля прошли 7 августа.

Тимур Родригез не только прошёл по Дому Кантеле с экскурсией, но и спел одну из своих песен в сопровождении оркестра Национального ансамбля песни и танца Карелии.