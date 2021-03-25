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Тяжелобольные коронавирусом продолжают поступать в больницы Карелии

Новости. Общество
09:45, 26 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 26 марта, в стационарах находятся 454 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 408 - в состоянии средней тяжести, 40 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 86. Всего в республике за время пандемии инфицирован 43505 человек. Выздоровели – 40570. Умерли 374 пациента.

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