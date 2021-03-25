Три женщины в Карелии заразились коронавирусом и умерли

За сутки подтверждено еще три смертельных исхода от коронавируса и зарегистрировано 86 инфицированных COVID-19, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 66-летняя и 61-летняя женщины, в Олонецкой ЦРБ умерла 84-летняя петрозаводчанка. Все три пациентки были жительницами Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии от коронавируса умерли 374 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 86 человек. Из этого числа заболевших – 85 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, пять человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом на 26 марта в Карелии составляет 43505 человек.

Выздоровели 40570 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 200 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7056,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3061,5 случая, по Северо-Западу – 5417,2.