Трехэтажный жилой дом загорелся в городе Карелии

В Сегеже на улице Спиридонова накануне вечером загорелся многоквартирный жилой дом, сообщили в карельском Управлении МЧС.

Как сообщили в МЧС Карелии, 1 мая в 20:47 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (10 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Сегежа, ул. Спиридонова, д.15 а.

По этому адресу находится жилой трехэтажный дом, в котором 48 квартир.

По данным МЧС, пожар удалось ликвидировать быстро – в 20:54. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что россияне смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС.