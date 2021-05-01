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Трехэтажный жилой дом загорелся в городе Карелии

Новости. Происшествия
11:18, 02 Мая 2021
фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев
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В Сегеже на улице Спиридонова накануне вечером загорелся многоквартирный жилой дом, сообщили в карельском Управлении МЧС.

Как сообщили в МЧС Карелии, 1 мая в 20:47 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (10 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Сегежа, ул. Спиридонова, д.15 а.

По этому адресу находится жилой трехэтажный дом, в котором 48 квартир.

По данным МЧС, пожар удалось ликвидировать быстро – в 20:54. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что россияне смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС.

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Комментарии

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кир
2021-05-02 11:27:25
Пили, ели, веселились; подсчитали - прослезились.
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