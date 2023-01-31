Троллейбусы на длинных февральских выходных в Петрозаводске будут ездить реже

С 23 по 26 февраля троллейбусы в Петрозаводске будут работать по воскресному расписанию.

Как сообщили в МУП «Городской транспорт», с 23 по 26 февраля троллейбусы в Петрозаводске будут работать по расписанию выходного дня, воскресенья.



Отметим, перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит россиянам отдыхать с 23 по 26 февраля при пятидневной рабочей неделе.

Рабочий день 22 февраля сокращается на один час как предпраздничный. При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.



Напомним, троллейбусы №8 в столице Карелии с 30 января уже работают исключительно в часы пик по будним дням. Новое расписание опубликовано здесь.



А с 16 января для «восьмерок» установили получасовой интервал движения в часы пик. Подробности о сегодняшней работе троллейбусного управления в карельской столице читайте в нашем материале «Дорогой ты наш троллейбус».