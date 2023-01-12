В Петрозаводске установили получасовой интервал движения троллейбуса №8 в часы пик

Расписание троллейбусного маршрута №8 в Петрозаводске изменится с 16 января, сообщили в мэрии.

С понедельника, 16 января, троллейбусы № 8 будут работать по следующему расписанию.



В будни первые рейсы с конечных остановок «улица Хейкконена» и «улица Заводская» будут отправляться в 07.00. Последние рейсы – в 19.15 с Заводской улицы и в 19.10 с улицы Хейкконена. Интервалы движения в часы пик составят 30 минут, в другое время дня – 35-45 минут.



В субботу первые рейсы с конечных остановок «улица Хейкконена» и «улица Заводская» будут отправляться в 07.30, в воскресенье – в 08.30. В выходные интервалы движения составят 30-45 минут.



Как сообщают в ПМУП «Городской транспорт», сократить интервалы движения троллейбусов и продлить их работу не представляется возможным из-за недостатка водителей.



Отметим, отслеживать движение троллейбусов можно через мобильное приложение «Умный транспорт», а также с помощью сервиса Яндекс.Карты.



В мэрии также напомнили, что из-за многочисленных жалоб горожан с 12 числа изменили маршрут восьмых троллейбусов.



Они начали курсировать от конечной «улица Хейкконена» до остановки «улица Заводская» через Лососинское шоссе, Лесной проспект, улицу Чапаева, улицу Шотмана, площадь Гагарина, проспект Ленина, улицу Кирова, набережную Варкауса, Московскую улицу и Первомайский проспект. В обратном направлении – по тому же маршруту.